Potentiellement cancérigène, l'additif E171 devrait être suspendu des produits alimentaires

Le 15/01/2019 | Par N.P | Lu 150

Après avoir annoncé qu’il ne signerait pas l’arrêté de suspension de l’utilisation de l'additif controversé E171 dans les produits alimentaires, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a finalement rétropédalé.



"Le Ministre, qui entendait s’abriter derrière un supposé doute scientifique autour de l’impact sanitaire de cet additif et la libre circulation des marchandises pour ne pas adopter l’arrêté attendu, a enfin entendu nos appels au respect du principe de précaution", indique Alain Bazot, le président de l'UFC Que-Choisir, dans un communiqué publié le 11 janvier dernier. Pour rappel, la mesure avait été votée par les parlementaires avant d'être bloquée par Bercy.



"Le problème reste entier pour les médicaments et cosmétiques"



Selon le responsable associatif, le ministre a finalement affirmé qu'il signerait l’arrêté mi-avril 2019, le temps selon ce dernier "de le sécuriser au plan juridique", et ce quelles que soient les conclusions de l’Anses.



L'E171 est un colorant formé de nanoparticules de dioxyde de titane (TiO2). Suspecté d'être cancérigène, l'additif est présent dans de nombreux produits alimentaires, en particulier des confiseries, des biscuits, des plats préparés ou des gommes à mâcher. Mais pas seulement.



"Si l’on doit se réjouir de cette prise de position s’agissant des produits alimentaires, le problème reste néanmoins entier pour les médicaments et les cosmétiques", fait remarquer Alain Bazot.