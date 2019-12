Pour Noël et le Nouvel an, plus d’un million d’euros partent en fumée

Le 31/12/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 452

Cette année encore, près de 500 tonnes de feux d’artifice et pétards devraient être importés à La Réunion pour les fêtes de fin d’année. Ce chiffre continue d’augmenter depuis 2015 malgré les restrictions qui en interdisent la vente ambulante. Plus d’1,6 millions d'euros de produits ont été importés l’année dernière.

À quelques heures de la nouvelle année, il est encore impossible d’obtenir les chiffres définitifs pour le dernier trimestre 2019. Mais en regardant ce qu’il s’est fait les années précédentes, on peut s’en faire une petite idée :



En 2018, La Réunion importait près de 500 tonnes de feux d’artifice et autres pétards (477,076 kg), pour une valeur douanière de plus d’1,6 millions d'euros (1.621.576 € exactement). Soit un peu plus d’un demi-kilo d’artifices par habitant !



Cette tendance est à la hausse depuis de nombreuses années, et 2019 ne devrait pas y échapper : en septembre, La Réunion en avait déjà importé plus de 110 tonnes, contre 102 tonnes l’année dernière à la même période.



Mais les mois d’octobre, novembre et décembre sont décisifs puisque c’est là que la direction des douanes de La Réunion enregistre le plus d’entrées de produits artificiers. De grandes quantités arrivent également sur l’Île au mois de juillet voire août.



Des millions d’euros, dont il ne reste rien, si ce n’est les souvenirs magiques d’une nuit qui brille de mille feux.