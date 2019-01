Pour en finir avec les manifs, Luc Ferry préconise que l'armée tire sur les Gilets jaunes

Le 08/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 230

Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Education, était hier l'invité de Radio Classique.



Appelé à donner son sentiment sur les violences ayant émaillé l'"acte 8" des manifestations de samedi dernier à Paris, où on avait notamment vu un ancien champion de boxe tabasser un gendarme, il a répondu : "On ne donne pas les moyens au policiers de mettre fin aux violences. Quand on voit des types qui tabassent à coups de pieds un malheureux policier... Qu'ils se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit!".



Avant d'enchaîner : "Il y a un moment où ces espèces de nervis d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent tabasser des policiers, ça suffit!"



Et de conclure : "On a, je crois, la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies, faut dire les choses comme elles sont". Ces propos, on s'en doute, ont suscité l'indignation de nombre de personnalités qui ont tenu à réagir. Parmi ces réactions, on retiendra notamment par exemple celle de la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, Sophie Cluzel : "La réponse à l'anarchie n'est sûrement pas l'instauration d'une répression sanglante".



Devant l'avalanche de réactions, Luc Ferry a tenu à clarifier ses propos : "Je n'ai évidemment jamais appelé à tirer sur les gilets jaunes", a-t-il écrit aujourd'hui sur Twitter. "Je demande simplement que les policiers puissent se servir comme ils le demandent de leurs armes non létales quand certains cherchent carrément à les tuer", a-t-il ajouté.