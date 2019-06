Pour l’accès à l’emploi durable des publics en difficulté dans leur insertion professionnelle!

Le 05/06/2019 | Par TCO | Lu 98

Vous souhaitez participer à la mise en œuvre d’ateliers chantiers d’insertion (ACI) à destination des bénéficiaires du PLIE ? Cet appel à projets à mener sur le territoire de la côte Ouest, va vous intéresser !





Actions portant sur une activité de développement durable, notamment la protection de l’environnement, l’économie circulaire ;

Actions à vocation économique non concurrentielle (selon les conditions fixées par la DIECCTE) ;

Actions culturelles et patrimoniales ;

Actions dédiées à la protection des espaces naturels répondant à un projet d’aménagement global du territoire ;

Actions innovantes ;

Jardins (familiaux par exemple) orientés vers le biologique ou les savoir-faire traditionnels, ou de nouvelles cultures (secteur agricole).

Vous êtes intéressés? Consultez dès maintenant l’appel à projets et remplissez le formulaire en ligne pour télécharger les pièces.



En lien étroit avec le volet « accompagnement » du dispositif PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi), l’objectif de cet appel à projets consiste àdes participants.Les réponses à l’ appel à projets devront prendre en compte cet objectif et décliner les moyens mis en œuvre pour favoriser la mise en relation entre les participants et les entreprises.Outre la cohérence avec le profil des participants du PLIE , les actions proposées par les candidats au présent appel à projets , devront cibler l’une ou plusieurs des thématiques suivantes :