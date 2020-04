Pour une parodie relayée sur le net, la secrétaire de l'ex Présidente de la République passe la nuit en prison

Le 15/04/2020 | Par E. Moris | Lu 153

On est en théorie libre de dire, d'écrire et de caricaturer. La volonté du gouvernement de recourir à l'arme de la loi pour lutter plus efficacement contre les fake news propagées sur Internet, pourrait ouvrir une boîte de Pandore néfaste pour la liberté d'expression.Ce n'est un secret pour personne, le Premier ministre et le gouvernement, sont régulièrement ciblés par les internautes. Les scandales à la pelle suscitent l'indignation. Si la peur de manifester dans les rues est une réalité, la révolution se fait via le numérique. Les pages sur les réseaux sociaux se sont multipliées entre responsabilité et conviction citoyenne.Rachna Seenauth a été arrêtée ce mercredi 15 avril par l’unité du cybercrime du Central CID.