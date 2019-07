Pour venger les gilets jaunes, il cambriole la gendarmerie

Le 20/07/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 509

C’est un fort sentiment d’injustice provoqué par les images des gilets jaunes en métropole qui a poussé le trentenaire à passer à l’acte. Le 30 janvier dernier, en pleine nuit, il s’introduit dans la gendarmerie de Saint-Leu et s’empare de quelques objets dont un gilet pare-balles.



Mais son ADN le trahis et il est interpellé quelques mois plus tard. Il comparaissait hier au tribunal de Saint-Pierre comme l’indique la presse écrite. Il écope de huit mois de prison avec sursis, d’une obligation de soins ainsi que 200 heures de travaux d’intérêt général.