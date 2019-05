Pourquoi jeter quand on peut réutiliser, récupérer, réparer, customiser

Le 18/05/2019

Les visiteurs ont répondu présent à l'appel du TCO. Après La Possession et Plateau-Caillou ces deux dernières années, la communauté de communes de l'ouest de l'île organisait ce vendredi la troisième édition de sa manifestation "Votre déchèterie en fête" sur le site de la déchèterie de La Marine au Port. L'occasion pour les visiteurs de profiter d'une journée d'animation ludique et pédagogique, autour de la thématique du recyclage des déchets.



Le TCO a organisé toute une journée d’animations autour de la sensibilisation à l’environnement avec pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir le site aux habitants, et surtout leur proposer des alternatives durables à la production de déchets. Des impacts sont également attendus sur la qualité du tri des déchets, sur la baisse voire l’éradication des dépôts sauvages et des déchets présentés entre deux collectes en porte-à-porte (non-respect du calendrier de ramassage).



Par une immersion ludique et pédagogique, les circuits de visites guidées (centre de tri, Solyval, sites d’embellissement, jardins partagés) à vélo ou à pied, ont déclenché des prises de conscience chez les participants, qui ont salué la démarche engagée par le TCO sur la problématique du traitement des déchets.

Cette manifestation a permis au public d'en apprendre un peu plus sur les coulisses d'une déchèterie, et de se familiariser notamment avec les équipements à disposition, le fonctionnement du site ou encore les missions des agents de déchèterie.



Un parcours ludique ainsi que différents stands et ateliers ont également été mis en place pour les visiteurs concernant le tri des déchets, le recyclage, la réparation, sans oublier le réemploi et la récupération. Pourquoi jeter alors que l’on peut réutiliser, récupérer, réparer, customiser ? Plus de précisions avec Nadine Sevetian, élue du TCO à la commission Environnement, et Gervine Perrot, superviseuse pour le compte de Cyclea, société mixte locale chargée de la gestion des déchèteries du TCO et de la Cinor: