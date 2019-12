Poursuite de la grève sur le réseau Citalis

Le 20/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 30

Les salariés du réseau Citalis restent mobilisés. Ces derniers sont en grève illimitée depuis mercredi pour réclamer de meilleures conditions de travail mais aussi le départ du directeur général délégué de la structure, Jean-Jacques Fung, coupable selon eux de la dégradation des conditions de travail au sein du réseau. Les négociations entre les deux parties devraient reprendre ce lundi.Des dizaines de milliers de voyageurs sont impactés par ce conflit entre la direction et une très grande partie de ses salariés. En effet, 90% des conducteurs de bus suivent le mouvement de grève, qui a impact direct sur les lignes les plus empruntées par les voyageurs (lignes 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,13, 14, 15 et 16).Les grévistes attendent toujours une réponse écrite de la part de Jacques Lowinsky, premier adjoint de la mairie de Saint-Denis et également directeur de la Sodiparc, qui les a reçu ce jeudi. Ce dernier doit formuler aux grévistes la réponse de la Sodiparc quant au départ de Jean-Jacques Fung, première des 22 revendications des grévistes, qui excluent toute sortie de crise si cette mesure n'est pas entérinée.