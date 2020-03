Pratiquement 30° à Salazie, les valeurs significatives de la journée

🌡️ Quelques valeurs significatives relevées dans la journée.➡️ La journée a été marquée par une belle chaleur estivale certes pas record mais précoce dans le temps puisqu'à 9 heures il faisait déjà 25° à Cilaos ou encore 30.1° à Gillot et à Saint Benoît.➡️ Stations de l'association MétéoR Océan Indien. Températures maximales sous abri. Stations conformes: Vintage Pro 2.BRETAGNE: 30.9° CelsiusMONTAGNE/BRISES: 31.8SAINT PAUL: 30.2GRAND FOND: 30.2MT ROQUEFEUIL: 31.3PIERREFONDS: 30.3BASSIN PLAT: 30.2TERRE ROUGE: 30.5RAVINE DES CABRIS: 31.9SAINT JOSEPH: 32.3CAMBOURG: 30.6SAINT BENOÎT: 31.3A NOTER: 29.7 à MARE A V.P/SALAZIE à 863m d'altitude et 22.4 à la Route Forestière des Tamarins à 1790m.La maximale à Salazie est la plus haute du mois pour cette station.➡️ Stations de Météo France: relevés horaires. De ce fait pour obtenir la maximale absolue il faut parfois rajouter quelques dixièmes.Stations officielles sous abri.GILLOT: 31.1PORT: 30.7PTE DES 3BASSINS: 32.9PONT MATHURIN: 30.9G.PITON STE ROSE: 30.1SAINT BENOÎT: 30.9LE COLOSSE: 30.2CILAOS (1197m): 26.2PDPALMISTES(1032m): 25.1BOURG MURÂT(1560m): 23.6BELLECOMBE (2245m): 22.4➡️ Relevés des précipitations dans les Iles mauriciennes au cours des dernières 24heures à 16heures cet après-midi.Stations officielles de MMS/Vacoas.Sun, Mar 29, 2020DATE: 29 Mar 2020Station Rainfall(mm) 1600LT to 1600 LTAlbion 0.0Beau Bassin (Barkly) 0.6Belle Mare -Champ de Mars 0.2Grand Bassin 16.0Le Morne 1.0M.Loisir Rouillard N/AMoka N/AMon Bois 10.4Nouvelle Decouverte 5.6P. aux Canonniers 0.8Plaisance (Airport) 3.0Port Louis 0.0Quatre Bornes 0.7Riche en eau 4.4Mare aux Vacoas 8.0Rose-Belle 7.8Vacoas 2.1Agalega 3.6St Brandon 0.0Pointe Canon (Rodrigues) 0.2Plaine Corail Airport 7.6Patate Theophile 0.0Citronelle 3.2➡️