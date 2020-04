Précisions du Dr Gerard à propos de l'article de Pierrot Dupuy

Le 16/04/2020 | Par Zinfos974 | Lu 826

Dans un article récent (27 mars 2020), Pierrot DUPUY, directeur de publication de Zinfos974, signe un article en une de son media dans lequel il justifie son souhait de voir suspendre la directrice de l’ARS, Mme Ladoucette , en faisant un parallèle avec ma pseudo suspension de directeur du Centre de transfusion sanguine de La Réunion, il y a de cela 28 ans.Il ajoute même qu’il est bon que le préfet en soit informé.Un cold case sans doute pour Pierrot Dupuy, qui ne m’a pas téléphoné ni écrit par mèl pour s’assurer de ce qu’il allait écrire, mais qui n’en est pas un.Il publie même le « commentaire » d’un zinfonaute aussi courageux qu’anonyme qui prétend : « il s'en est très bien tiré ce docteur péi, une plainte pour homicide involontaire ou pour mise en danger de la vie d'autrui était tout à fait envisageable vu les manquements graves commis. »Je tiens à assurer les lecteurs que c’est moi qui ai créé tant le Centre de transfusion sanguine de La Réunion à Saint-Denis que le poste de transfusion sanguine de Saint-Pierre et que, dans le cadre de mes fonctions, je n’ai jamais commis le moindre homicide, fut-il involontaire, ni infecté personne ni commis le moindre manquement à ma déontologie.La justice n’a retenu aucun des chefs d’accusation portés contre moi suite à la cabale du directeur du CHD et je n’ai eu à subir aucune condamnation.Je n’ai pas, non plus, été suspendu ni licencié par le directeur du CHD de Bellepierre qui n’était pas mon supérieur hiérarchique.Je n’ai subi aucune sanction disciplinaire.Étant donné le climat détestable que ce directeur avait établi tant à mon encontre qu’à celle du nouveau centre hospitalier de Saint-Pierre, j’ai préféré partir en faisant valoir mes droits à la retraite.Enfin, concernant les dons du sang de prisonniers, ils se faisaient en période de fêtes de fin d’année, lorsque les donneurs habituels faisaient défaut.Ils palliaient donc ces lacunes et heureusement qu’ils étaient là.Ces prisonniers se rattrapaient un peu moralement en permettant de soigner des malades et, peut-être même, de sauver des vies.Il faut savoir que ces dons étaient strictement encadrés et faisaient l’objet d’une présélection rigoureuse.En effet, les prisonniers notoirement connus pour leur homosexualité étaient exclus de ces dons de sang.