Première baisse en France du nombre de personnes hospitalisées pour Covid

Le 15/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 345

Ce 15 avril, 17167 décès du Covid-19 sont à déplorer en France depuis le début de l'épidémie coronavirus. La bonne nouvelle est la première baisse du nombre de personnes hospitalisées constatées.

Comme chaque soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, fait le bilan de la pandémie de Covid-19 en France.



Dans sa déclaration du jour, le directeur général de la Santé a indiqué que 17167 personnes étaient décédées du Covid-19 dans le pays, dont 514 ces dernières 24h. 10643 décès sont à déplorer en milieu hospitalier et 6524 dans les EHPAD et les établissements sociaux et médico-sociaux. Au total, 106206 personnes ont été testées positives au virus.



La bonne nouvelle de la journée est la première baisse du nombre de personnes hospitalisées. Actuellement, 31779 personnes sont à l’hôpital, soit une baisse de 513 malades. 2415 ont été hospitalisées ces dernières 24h. Environ 31000 sont rentrées à leur domicile, 2190 sur ces dernières 24h.



6457 personnes sont actuellement en réanimation, dont 284 nouvelles entrées ces dernières 24 heures. Le solde reste négatif depuis plusieurs jours puisque cela représente 273 personnes de moins que mardi.



La surmortalité "toutes causes" se confirme



A côté des chiffres habituels des décès survenus end milieu hospitalier et en Ehpad, l’Insee surveille aussi de très près les décès qu’elle appelle "toutes causes confondues". Cette statistique cumule les décès survenus en hôpital, en Ehpad ainsi que les décès survenus à domicile. Cependant, il ne s’agit pas seulement des décès liés au Covid 19 mais bien de tous les décès survenus dans le pays.



Jérôme Salomon a rappelé que "nous aurons des données précises dans plusieurs semaines, après étude de tous les certificats de décès. Cette analyse prend du temps. Je vous rappelle qu’il y chaque mois de mars en France entre 40000 et 60000 décès".



Les données exhaustives sont attendues dans plusieurs semaines mais d’ores et déjà, Santé Publique France parle de surmortalité toutes causes confondues, par rapport à l’attendu, avec un excès détecté depuis la mi-mars.



A l’échelon national, la mortalité atteint "un niveau exceptionnel en semaine 14 (celle du 30 mars au 5 avril) avec un excès de 57%", indique le Pr Salomon. L’excès de décès par rapport à la mortalité attendue commence à apparaître aussi en semaine 15 (soit du 6 avril au 12 avril).