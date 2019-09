Préparez-vous à la troisième édition du Forum de la Famille

Le 02/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 68

La troisième édition du Forum de la Famille revient ce samedi 14 septembre 2019 à Saint-Paul. Direction le CREPS, situé sur le front de mer de Saint-Paul, de 9 à 15 heures.



Nutrition, santé et jeunesse constituent les trois thèmes forts de cette manifestation populaire gratuite.



Des animations intergénérationnelles et sportives, des ateliers consacrés au bien-être, à l’épanouissement, à l’accompagnement social et au soutien à la parentalité… N’hésitez pas à effectuer le déplacement pour profiter de ces nombreuses activités proposées.



Les enfants profiteront aussi d’animations, des spectacles de magiciens, des structures gonflables ou encore d’une ferme pédagogique.



Sans oublier des ateliers maquillage et de dessin, un photo cabine, de l’initiation à la couture, au tressage, des espaces jeux d’eau, peinture ou encore de la lecture en famille seront aussi accessibles.



Des navettes gratuites seront aussi mises en place. Plus d’informations au 02 62 70 28 20.



Plus qu’un moment de détente, l’écoute et le partage ne forment qu’un pour que ce Forum devienne un lieu de bien-être familial.

Pour l’occasion, Saint-Paul, en partenariat avec la CAF, le conseil Départemental, la CGET et beaucoup d’associations spécialisées dans ce domaine, mettra en lumière tous les dispositifs d’accompagnement aux familles et de parentalité.