Près de 500 000 euros de mobiliers urbains détruits en marge de la mobilisation des gilets jaunes

La remise à plat de la situation est prévue fin décembre/début janvier avec la mobilisation d’équipes de renfort pour assurer les livraisons. Le TCO priorisera la livraison des bacs pour les ordures résiduelles. "Pour les usagers n’ayant plus de bac jaune, les déchèteries permettent de réceptionner leurs emballages en attendant la livraison d’ici la fin d’année", est-il précisé.Pour ce qui est des bornes à verre, une vingtaine à remplacer après les événements ont été recensées, pour un coût de 3 000 € par borne. "Nous n’avons plus de marché en cours actuellement. Le rachat des bornes est prévu pour 2019. Nos services en disposent actuellement de 3 en stock", indique le TCO. En attendant, des bornes seront replacée pour les dédoubler ou repositionner celles qui fonctionnent le moins sur des zones où elles marchent bien. "Pour le moment, tout est mis en œuvre pour finir le rattrapage des collectes sur les 480 bornes à verre qu’il nous reste".La Civis a payé un lourd tribut suite au mouvement des gilets jaunes débuté au mois de novembre. La collectivité a relevé la destruction de 22 bornes à verre sur les communes de St-Pierre (11), St-Louis (10) et des Avirons (1). Coût total de ces dégradations: 55 341,50 euros.Du côté des bacs roulants (professionnels et particuliers), la Civis a recensé 418 poubelles brûlées pour un montant total de 58 906, 36 euros.Ainsi, les dégradations commises sur les bornes à verre et les bacs roulants s'élèvent pour l'heure à 114 247,86 euros."Le recensement des bacs dégradés est toujours en cours. Le préjudice subit pourrait ainsi s’élever à plus de 135 000,00 euros", prévoit l'intercommunalité du Sud de l'île.Du côté de l'autre intercommunalité du Sud, 11 bornes à verres ont été incendiées ou détériorées. Durant les évènements, six bornes ont été déplacées de façon préventive du quartier de la Chatoire au Tampon."Les demandes de bacs endommagés arrivent au compte goutte", explique la Casud, qui dénombre ainsi au Tampon 61 bacs verts et 40 bacs jaunes dans les SHLMR de la commune, 8 bacs verts dans les écoles et 3 bacs verts chez des particuliers.À St-Joseph, 6 bacs verts et 2 bacs jaunes sont à remplacer du côté de la SIDR Vacoas, et un bac vert et un bac jaune chez un cabinet infirmier à Langevin. Sur le spot du Butor, 2 bacs verts et un bac jaune sont à remplacer.Au total, le bilan chiffré de ces dégradations s'élève à 60 000 euros pour la Casud.