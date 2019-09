Présentation de la feuille de route de la filière PAPAM Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales

Le 05/09/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 123

Le Département et les acteurs, en marche pour le développement d’une filière d’excellence Ce mercredi 4 septembre, le Conseil départemental a donné rendez-vous aux différents acteurs de la filière des Plantes à Parfums, Aromatiques et Médicinales (PAPAM) et aux médias, à la Plaine des Palmistes puis à Saint-Pierre, pour présenter la stratégie départementale mise en place en faveur de cette filière, qui possède tous les atouts pour s’organiser, se développer et prospérer.



Cette production a été identifiée parmi les secteurs innovants à forts potentiels pour le développement de l’île. C’est pourquoi, le Département a pris l’initiative de rassembler et de fédérer l’ensemble des acteurs concernés autour d’un projet commun de structuration et de développement, à court et moyen termes, en élaborant un plan PAPAM visant à poser une stratégie claire et ambitieuse d’accompagnement et de développement.





Une filière en manque de moyens, de structuration, de projets d’avenir et pourtant, aux atouts indéniables La filière PAPAM est peu organisée et relativement discrète. La majorité de ses acteurs n’est pas regroupée au sein d’associations ou de structures, une situation qui ne permet donc pas d’avoir une autorité stratège de la filière. Du fait de la méconnaissance des acteurs du secteur et des initiatives prises, une véritable politique d’appui pour le développement des PAPAM n'a pu être élaborée.



Comme l’a souligné le Vice-président du Département, délégué aux affaires agricoles, les zerbaz péi ont toujours constitué un des terreaux de la tradition, de la culture, et du patrimoine réunionnais « Mis à part le géranium, jusqu’à récemment, aucune filière véritable n’existait. Aujourd’hui, est donc une étape fondamentale et fondatrice pour les PAPAM car nous avons intégré leur développement parmi les grandes ambitions du projet AgriPei 2030. La production peut en effet devenir une filière d’excellence, porteuse de développement économique, de richesse et d’emplois tout en préservant tout un pan traditionnel de notre savoir-faire péi ».

La filière PAPAM est peu organisée et relativement discrète. La majorité de ses acteurs n’est pas regroupée au sein d’associations ou de structures, une situation qui ne permet donc pas d’avoir une autorité stratège de la filière. Du fait de la méconnaissance des acteurs du secteur et des initiatives prises, une véritable politique d’appui pour le développement des PAPAM n'a pu être élaborée.Comme l’a souligné le Vice-président du Département, délégué aux affaires agricoles, les zerbaz péi ont toujours constitué un des terreaux de la tradition, de la culture, et du patrimoine réunionnais « Mis à part le géranium, jusqu’à récemment, aucune filière véritable n’existait. Aujourd’hui, est donc une étape fondamentale et fondatrice pour les PAPAM car nous avons intégré leur développement parmi les grandes ambitions du projet AgriPei 2030. La production peut en effet devenir une filière d’excellence, porteuse de développement économique, de richesse et d’emplois tout en préservant tout un pan traditionnel de notre savoir-faire péi ».

Une étude pour structurer la filière, lui donner les moyens de son développement et une visibilité sur les années à venir L’étude, commandée par le Département fin 2018 et restituée ce jour, a permis de mieux cerner l’enjeu autour de cette filière, l’organisation des acteurs et d’établir un plan de développement concerté pertinent. 85 acteurs ont été audités pour dresser un état des lieux de la production. « Cette filière est l’occasion de réconcilier la biodiversité locale exceptionnelle avec des enjeux économiques et scientifiques majeurs.



Ce projet d’intérêt général et d’intérêt patrimonial, que nous portons dans une démarche partenariale, rassemble et fédère l’ensemble des acteurs du secteur. Nous tenons à ce titre, à saluer et à féliciter les partenaires de la filière ici présents pour leur engagement à travailler sur ce vaste projet. Les PAPAM sont une niche pour le monde agricole. Nous avons la matière première. Nous pouvons donc alimenter plusieurs industries installées sur notre territoire, et non dans de grands laboratoires implantés à l’extérieur de l’île. Il est donc nécessaire de s’organiser, et ce point est essentiel, pour que cela soit La Réunion qui gagne. Plus que jamais, nous devons entrer en résistance » a déclaré Le Vice-président.

L’étude, commandée par le Département fin 2018 et restituée ce jour, a permis de mieux cerner l’enjeu autour de cette filière, l’organisation des acteurs et d’établir un plan de développement concerté pertinent. 85 acteurs ont été audités pour dresser un état des lieux de la production. « Cette filière est l’occasion de réconcilier la biodiversité locale exceptionnelle avec des enjeux économiques et scientifiques majeurs.Ce projet d’intérêt général et d’intérêt patrimonial, que nous portons dans une démarche partenariale, rassemble et fédère l’ensemble des acteurs du secteur. Nous tenons à ce titre, à saluer et à féliciter les partenaires de la filière ici présents pour leur engagement à travailler sur ce vaste projet. Les PAPAM sont une niche pour le monde agricole. Nous avons la matière première. Nous pouvons donc alimenter plusieurs industries installées sur notre territoire, et non dans de grands laboratoires implantés à l’extérieur de l’île. Il est donc nécessaire de s’organiser, et ce point est essentiel, pour que cela soit La Réunion qui gagne. Plus que jamais, nous devons entrer en résistance » a déclaré Le Vice-président.

Une feuille de route co-construite, un plan élaboré et bâti autour de 5 axes Le Plan PAPAM n’est pas seulement un projet de développement d’une filière. C’est un véritable projet de territoire, qui s’inscrit dans la durée et dans une dynamique d’innovation, pour conjuguer La Réunion, terre d’excellence agricole, avec une terre de soin, une terre de bien-être, une terre d’innovation en matière de pharmacopée naturelle. La feuille de route, co-construite au sein du comité de pilotage, a permis d’élaborer le plan présenté ce jour et bâti autour de 5 axes clés. Pour chaque action, un pilote a été identifié ainsi qu’un objectif de réalisation.



consolider la structuration de la filière, un chef de file/organisateur a été identifié pour agir sur la réglementation ; optimiser sa valeur ajoutée économique en mettant l’accent sur les démarches qualité, en développant les unités de transformation, en sécurisant l’écoulement de la production, etc ; renforcer les phases de recherche et de développement en étant sur un marché spécifique et multi-canaux car la filière a encore besoin de produire de la référence et d’acquérir des connaissances afin de développer sa compétitivité ; développer les territoires en incluant les PAPAM comme facteur de développement économique des territoires, notamment pour les Hauts ; et protéger la biodiversité en faisant des espaces naturels une zone durable de production, de valorisation économique et de gestion des PAPAM. Le Plan PAPAM n’est pas seulement un projet de développement d’une filière. C’est un véritable projet de territoire, qui s’inscrit dans la durée et dans une dynamique d’innovation, pour conjuguer La Réunion, terre d’excellence agricole, avec une terre de soin, une terre de bien-être, une terre d’innovation en matière de pharmacopée naturelle. La feuille de route, co-construite au sein du comité de pilotage, a permis d’élaborer le plan présenté ce jour et bâti autour de 5 axes clés. Pour chaque action, un pilote a été identifié ainsi qu’un objectif de réalisation.