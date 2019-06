Présidentielle- Européennes ! Ou le Syndrome de La Pyramide inversée ?

Le 20/06/2019 | Par Jean-Paul Panechou -Didier Dupont FDGR-UCP | Lu 87

Décidément La Réunion c’est la Pyramide inversée en matière électorale ! 2017 élection présidentielle le candidat Jean-Luc Mélenchon de la france insoumise arrivé en-tête à La Réunion avec quatre-vingt cinq mille voix, soit 24,53%, suivi de la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen, quatre vingt deux mille voix, soit 23,46%.



Deux ans après, l’élection européenne c’est là surprise: Jordan Bardella tête de liste du Rassemblement National inconnu du grand public et qui n’a jamais mis les pieds à La Réunion, un Ovni venue de nul part, inverse le résultat et passe en-tête dans les 24 communes de la Réunion devançant le candidat de la France Insoumise Younous Omarjee, qui aux deux dernières élections européennes était sorti en tête - au passage Younous Omarjee gagne en voix mais perd en points (- 4%) par rapport 2014 où l’abstention était de 79% . La FI a commis de graves erreurs stratégiques, ici comme partout (faire de l’élection un référendum anti-Macron a effets pervers). C’est dire que le vote aujourd’hui au profit du Rassemblement National n’est plus un vote contestataire ou de sanction mais bien un vote d’adhésion.Ce qui devient très grave? Comment en sommes-nous arrivé là ? Par les réformes injustes et impopulaires des présidents de droite Giscard-Chirac-Sarkozy-Hollande - Macron et leurs gouvernements aux profits des patrons du CAC 40 !

Seul François Mitterrand arrivé au pouvoir en 1981 avec son Premier Ministre Pierre Mauroy applique de suite l’augmentation des salaires comme cela était prévue dans son programme pour les travailleurs-travailleuses de l’ordre de 10% environ et Lionel Jospin Premier Ministre 1995-2001 avec son gouvernement de l’union des gauches mets en place les 35 h, la CMU ainsi qu’une revalorisation du smic et le dispositif des emplois-jeunes: ça c’est de la justice-sociale! Force est de constater que le peuple a la mémoire courte sur les grandes avancées mise en place par les gouvernements de gauche.

Depuis plus rien !!! Pire les gouvernements n’entendent pas le cris du peuple, les pleures et souffrances.Alors ayant marre d’être pris pour des “cons”, le peuple se tourne vers Marine Le Pen qui se présente comme grande protectrice des lois sociales et fustigeant au passage les dirigeants des grands groupes multinationales. C’est une image et un discours trompeurs du vrai programme du Front National !

Pour les droites les carottes sont cuites.LR et UDI essuient l'échec la plus cinglante de leur histoire depuis la présidentielle.C’est leurs plus mauvais score aux européennes car il faut rappeler qu’en 2014, la droite avait obtenue le score de 20,81%. Depuis la défaite de Sarkozy et Fillon 2017 la droite paye le prix fort de l’absence d'un vrai leader politique et d’aucune vision en perspective pour la France. Laurent Wauquiez démissionne de son poste de président de LR avec 8,58% montre le chemin de la sortie à Jean-Luc Mélenchon avec 6,31% qui ne peut pas rester président de la fi.Le “dégagisme” envers les autres fait preuve de réalisme envers lui-même. La ligne populiste de la france insoumise entraînera la chute totale du mouvement il faut faire preuve d'intelligence et laisser place à la nouvelle émergence au sein du mouvement: Clémentine Autain / François Ruffin/ Adrien Quatennens ! Où pourquoi pas Jean-Hugues Ratenon qui prône un rassemblement au-delà de la gauche à la Réunion pour gagner les municipales ? Il a compris que seule, la gauche peut tout perdre au profit d’une droite locale estampillé Larem- Objectif Reunion pour Macron avec 22% aux europèennes il maintient son score à deux points prêt du premier tour de la présidentielle de 2017 24% malgré la crise des Gilets Jaunes ! Il y’a” URGENCE” pour les gauches de s’unir!!!

Le paysage politique français et réunionnais, après la présidentielle, a été une nouvelle fois déstabilisé. Après l’effondrement des socialistes, il y a celui de LR et de FI, au bénéfice de EELV. Donc tout peut arriver maintenant.

La leçon de ces dernières élections est à l’évidence qu’il n’y pas de salut pour les gauches hors d’un rassemblement de leurs forces vives. Et ce n’est pas de la “tambouille”

Vers un rassemblement des Forces Gauches aux municipales… et après, le plus loin possible.Pour inaugurer un nouveau cycle, une vision sociale, écologique , citoyenne et démocratique, les gauches doivent se rassembler pour ne pas subir les assauts du populisme néo ultralibéral. Cette union est fil rouge du succès de nos diverses organisations depuis plus de trois décennies. Mitterrand, Jospin et Hollande en partie.

Nous étions déjà contre la dissolution du Front de gauche pour le remplacer par la FI.



Or il n’y a pas d’incompatibilité absolue entre nous.



Ceux qui veulent le rassemblement trouveront certainement le chemin de l’éco-socialisme, des cohérences partagées. La réconciliation de la centralité sociale et de l’urgence écologique est donc nécessaire pour:

sortir du nucléaire et des énergies fossiles.

Contrôler les moyens de production dans les secteurs stratégiques vitaux de l’aménagement des territoires, des transports propres et de l’énergie.

Rompre avec l’écologie punitive.

Réajuster la redistribution des richesses, seule créatrice de valeurs.



Malgré la position ambigüe de EELVR aux européennes et à la mairie macronisme de St Denis, ailleurs des alliances sont possibles...pour sauver l’avenir de nos enfants et non les organisations du passé. Attention, les grands du jour peuvent se retrouver petits demain, et vice-versa. Il ne faudra pas être trop gourmand en 2020. Une élection (hirondelle à 13.5%) ne fait pas le printemps de la transformation sociale et écologique: souvenons-nous de Cohn-Bendit en 2009, et de Mélenchon aujourd’hui. Les verts ne sont pas “les rois de la jungle”, ils doivent prendre garde au péché d’orgueil et d’isolement.



Il faut donc parvenir à dissocier les élections locales des données nationales sinon les chemins ne se croiseront jamais. La porte doit être ouverte à tous ceux qui sont d’accord sur un programme, sans exclusivité ni hégémonie. Il est donc urgent de se reparler, de s’écouter pour bâtir une grande maison commune écologique, démocratique et fraternelle. Un “Big-bang de la gauche”. Le Monde du 05 juin 2019.



Le pire serait de continuer comme avant.