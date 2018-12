2. klod le 18/12/2018 18:12



je ne suis pas malgache, mais ayant des attaches "de cœur " avec ce grand péi ............je me permets : on se souviendra que "Marc Ravalomanana " a fait tirer sur ses frères malgaches ..........................



no more comment , , dans la vie , il y a des lignes infranchissables qui nous font basculer dans "la force obscure" , parole de jedi, lol, une fois franchies, ces lignes deviennent troubles à jamais ................... c'est ma petite expérience de vie , humblement ; après a chacun son "karma" , ici et "après" .............................