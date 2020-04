Prestations sociales: 34 bureaux de poste spécialement ouverts aujourd'hui

Le 06/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 196

Le versement des prestations sociales a été avancé par la Caisse d'Allocations Familiales. Les bénéficiaires sont attendus en grand nombre dans les 34 bureaux de poste ouverts pour l'occasion. Comme l'indique la préfecture, toute une organisation est mise en place pour les accueillir :