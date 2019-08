Prêts pour la 2ème journée de roller en musique ?

Le 19/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 77

La première édition vous a plu? Et bien, chaussez vos rollers car la seconde édition de la journée de roller en musique revient le 24 août prochain au gymnase du Guillaume.



L’entrée est gratuite. Petits et grands, vous pourrez tous profiter d’une journée libre au gymnase. De 10h à 19h, venez vous amuser en famille ou entre amis !



Prévoyez vos patins ou vos rollers, pour ceux qui n’en possèdent pas quelques rollers peuvent être prêtés sur place. Pour les petites faims, vous pourrez vous restaurer sur place : crêpes, gâteaux et boissons pour faire le plein d’énergie ! Allez, ça roule ?

Plus de renseignements : saintgilleshockeyclub@yahoo.fr