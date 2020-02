Prévisions pour cet après-midi et le weekend

Le 21/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 1053

Météosat à 10h.

Prévisions pour cet après midi



➡️ Cet après-midi les nuages(orange sur la photo satellite) maintiennent un risque pluvieux sur le Sud-Est. Dans le même temps ceux développés sur les reliefs sont un peu plus denses sur les pentes du Nord-Ouest et de l'Ouest où ils peuvent lâcher quelques ondées isolées.

Les nuages culminent à 2000m environ. Les sommets au dessus de cette altitude sont donc ensoleillés.



Des nuages d'altitude( blanc) restent esthétiquement positionnés aux quatre coins de notre ciel mais sont inoffensifs.



Le littoral réunionnais bénéficie dans sa majorité de conditions clémentes notamment les rivages Sud et Ouest.



🎏 Le vent de Sud-Est se manifeste de Saint Joseph à la Pointe au Sel avec des rafales qui peuvent localement dépasser 50km/h cet après-midi. Sur le Nord l'alizé est plus modéré et irrégulier.



🌊 La mer est agitée sur les côtes Est et Nord et localement forte sur celles du Sud sauvage.



➡️ La nuit prochaine le ciel est souvent peu nuageux à dégagé sauf sur l'Est où des entrées maritimes échouent sur le littoral sans apporter de précipitations significatives en dehors de quelques ondées localisées.

🌡️ Les températures minimales sont agréables voyageant entre 20 et 25° sur le littoral. Dans les hauts elles peuvent pour les plus basses d'entre elles flirter avec les 10° comme vers le Maïdo, le volcan , Bourg Murât ou même Cilaos.



Tendances générales pour le weekend



Le temps reste peu humide pour un mois de Février. Le soleil est généreux le matin.



➡️ La couverture nuageuse péi se concentre sur les pentes du Nord-Ouest samedi après-midi. Quelques petites averses localisées sont possibles.

Les conditions restent clémentes dans les cirques, au volcan et sur la majorité du littoral.

🎏 Le vent de Sud-Est est modéré avec quelques rafales vers Saint Pierre mais les plages de l'Ouest sont déventées.

🌊 La mer est agitée au vent avec une houle de Sud-Est inférieure à 2m qui persiste sur les rivages Sud-Est et Est.

La température du lagon est voisine de 28°.

🌡️ Les températures maximales sont proches des normales .



➡️ Dimanche le temps clément se maintient. Présence possible de nuages élevés dans le ciel réunionnais.

Couverture nuageuse péi sans prétention l'après-midi. Averses peu nombreuses.

🎏 Le vent est faible.

🌊 La mer est agitée au vent avec une houle de Sud-Est inférieure à 2m qui persiste sur les rivages Sud-Est et Est.

La température du lagon est voisine de 28°.

🌡️ Les températures maximales sont proches des normales .



➡️ Les conditions pourraient devenir plus humides et plus instables au cours de la seconde moitié de la semaine prochaine. A confirmer.





Cumuls de pluie en 3heures relevés à 10heures dans les stations de Météo France: quelques averses peu significatives sur l'Est.





Analyse de la situation de surface ce matin: les Iles Soeurs sont sous l'influence d'un courant d'un vent de Sud-Est peu humide. Au Sud-Est de Rodrigues la circulation résiduelle de GABEKILE(16S) est toujours détectable.

Météosat à 10heures. Masse d'air relativement sèche sur la zone des Mascareignes.