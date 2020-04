Prévisions pour la nuit et la journée de mercredi, tendances pour jeudi et vendredi

Mercredi après-midi les quelques averses anticipées sur les pentes Ouest et Sud seront probablement bienvenues.

Prévisions pour la nuit du 07 au 08 Avril

Prévisions pour la journée du mercredi 08 Avril



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 29/30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Joseph 29 Saint Philippe 28 Sainte Rose 28 Saint Benoit 29 Saint André 29 Volcan 18 Maïdo 18 Bourg Murât 20/21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 25 Mare à Vieille Place 25

➡️ La moitié Est est encore sur la trajectoire des nuages et averses charriés par les alizés. Le Nord de l'île à son tour est mouillé par débordement. Ailleurs la nuit est calme.🎏 Quelques rafales modérées soufflent sur le Sud et le Nord. Ailleurs les brises nocturnes sont installées.est agitée à forte le long des côtes du Sud sauvage et agitée sur les côtes Est et Nord.sont comprises entre 21 et 25° sur le littoral, 15 et 19° sur les pentes et proches de 10° au Maïdo et au volcan. Températures comprises entre 11 et 14° à Bourg Murât ou Cilaos.➡️réveil plutôt humide sur l'Est entre et par débordement sur le Nord. Les hauteurs sont également exposées notamment la région du volcan.L'Ouest et le Sud font exception.les éclaircies prennent progressivement l'avantage sur les averses sur le littoral de la moitié Est. A contrario le ciel devient graduellement moins lumineux sur les pentes de l'Ouest et du Sud.➡️ce sont donc les pentes Ouest et Sud qui peuvent essuyer quelques averses.orienté au secteur Est est sensible sur les littoraux Sud et Nord où les rafales peuvent flasher autour de 60km/h. Sur l'Est le vent est plus modéré. Il souffle aussi sans être constant dans les régions du volcan et des Plaines.Ailleurs les brises sont installées.reste forte sur les côtes du Sud sauvage. La houle d'alizé atteint 2m. Mer agitée par le vent sur les côtes Nord et Sud et peu agitée sur les côtes Nord-Ouest et Ouest.La température du lagon est voisine de 28° .sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h27 le 08 --18h11 le 08🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1015.8