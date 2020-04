Prévisions pour la nuit prochaine et la journée de samedi, tendances pour dimanche

Le 04/04/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 168

Au cours de la nuit de vendredi à samedi une large moitié Sud de la Réunion est exposée au risque pluvieux. Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer.

Prévisions pour la nuit du 03 au 04 Avril

Prévisions pour la journée du samedi 04 Avril



🌡️ Températures prévues

Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI

Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 25 Colimaçons 24 Les Makes 24 Saint-Louis 29 Pierrefonds 28/29 Saint Joseph 29 Saint Philippe 28 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 19 Maïdo 18 Bourg Murât 21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 24 Mare à Vieille Place 24

➡️ En début de soirée des nuages modérément actifs remontent par le Sud et touchent le littoral de la Saline/Saint leu à Sainte Rose en passant par Saint Pierre. Les averses gagnent les hauteurs de la moitié Sud comme Cilaos et le volcan et peuvent déborder vers Saint Benoît. Les précipitations sont modérées voire très localement soutenues sur les pentes du volcan et les hauts du Sud sauvage. Elles sont d'une durée plutôt limitée.Au Nord de ces régions de Saint Paul à Saint André en passant par la Possession et Saint Denis le risque pluvieux est nettement plus faible et le ciel fait souvent la part belle aux étoiles.🎏 Le vent souffle en rafales modérées vers Sainte Rose et la Pointe au Sel.de Sud-Ouest est bien présente sur les côtes Ouest et Sud où elle atteint au moins 2m50.sont plutôt douces comprises entre 21 et 25° sur le littoral, 15 et 19° sur les pentes et supérieures à 10° au Maïdo et au volcan.➡️le temps reste humide sur une large moitié Sud. On note un risque d'averses matinales dans les hauts, les plaines et le volcan. La région de Saint Benoît n'est pas à l'abri. Quelques débordements affectent les hauts de Sainte Suzanne et de Sainte Marie.Sur l'Ouest et le Nord-Ouest le ciel est sensiblement plus clément avec des éclaircies assez larges.➡️le ciel reste assez chargé dans les hauts avec des averses possibles localement mais aussi sur les pentes du Nord-Ouest.Le littoral bénéficie davantage des éclaircies à l'exception de la région de Saint Philippe à Sainte Rose.orienté au Sud-Est flashe en rafales à 50 voire 60km/h principalement entre Saint Leu et le Boucan à l'Ouest et entre Sainte Rose et Sainte Marie à l'Est.de Sud-Ouest atteint 2m50 sur les côtes Ouest et Sud entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table.La température du lagon est voisine de 28° .sont proches des normales, en légère baisse par rapport à ces derniers jours. Elles sont toujours moins chaudes sur le littoral de la moitié Sud de l'île. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h26 le 04 --18h13 le 04🧳 La pression atmosphérique à 19h00 à Gillot : 1008.3