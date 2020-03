Prévisions pour le weekend

Le 27/03/2020

Les Iles Soeurs bénéficient d'un temps calme.

Prévisions pour la nuit du 27 au 28 Mars



➡️ Le risque pluvieux est très faible même dans l'Est. Les nuages d'altitude continuent leur défilé dans le ciel de notre île mais la lune parade aussi.



🎏 L'alizé n'est plus qu'une gentille petite brise nocturne.



🌊 La mer est agitée sauf sur l'Ouest et le Nord-Ouest.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 21° et 24° sur le littoral . Les stations les plus fraîches des hauts affichent entre 10° et 13° du Maïdo au volcan en passant par Bourg Murât et Cilaos.





Prévisions pour la journée du samedi 28 Mars



Un samedi au soleil...



➡️ En début de matinée: les entrées maritimes sur la façade Est sont peu nombreuses et peu actives.

Le ciel réunionnais est rapidement ensoleillé alors que les nuages d'altitude marquent le pas par rapport à la veille.

Les thermomètres ne font pas mentir l'été. Voir détails plus bas.



➡️ L'après-midi le semblant d'évolution diurne n'est pas armé pour précipiter de façon signficative . Les jardins resteront très probablement au sec en dehors de quelques gouttes possibles vers la Petite France ou dans les hauts de Saint Leu.



🎏 Le vent orienté au Sud-Est aère un peu Saint Pierre ou encore Sainte Rose. Sur le Nord il souffle gentiment. Ailleurs les brises dominent.



🌊 La mer reste agitée sur les rivages du Sud sauvage et ceux de l'Est par la houle d'alizé qui atteint localement 2m.

La température du lagon est voisine de 28° à 29°.



🌡️ Les températures maximales sont souvent légèrement supérieures aux normales sur le littoral comme dans l'intérieur . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h24 le 28 -- Coucher du soleil : 18h21 le 28



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1013.5 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31/32 Saint Paul 32 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 26 Saint-Louis 31/32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30/31 Saint André 31 Volcan 21 Maïdo 22 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 27 Salazie 25

17h: pluies de l'après-midi( 14/17h) relevées dans les stations de Météo France. Une grosse farine à la Petite France.





Températures relevées sous abri à 14h dans les stations de Météo France: les maximales absolues ont tutoyé 33° sous abri dans l'Ouest comme à Saint Paul avec la station de MétéoR OIndien.

Analyse de la situation de surface cet après-midi. Temps calme sur les Mascareignes. Les nuages actifs restent à distance.





Tendances pour le dimanche 29 Mars

Le matin des entrées maritimes mouillent le Sud-Est et l'Est aux premières heures du jour.

Ailleurs votre réveil s'accompagne d'un temps lumineux et rapidement assez chaud.



L'après-midi la couverture nuageuse péi est probablement plus épaisse que la veille et peut lâcher quelques averses notamment sur les pentes du Nord-Ouest.



Le vent reste discret . En revanche la mer s'agite progressivement en journée sur les côtes Ouest et Sud avec l'arrivée d'une houle australe qui finit par atteindre 2m en fin de journée.

Sur le Sud et le Sud sauvage la houle est croisée avec celle engendrée par l'alizé.



18h55: la Grande Ile est assaillie par les orages en cette fin d'après-midi de vendredi. Temps nettement plus calme sur les Mascareignes.