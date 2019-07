Prime à la conversion : les conditions changent le 1 ier août !

Le 31/07/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 165

Devant certains abus, son succès et le coût que cela représente pour l'état, les conditions de la prime à la conversion changent en se durcissant dès le 1 ier août. Il ne sera plus possible par exemple d'acquérir un véhicule dont le prix dépasse 60 000 euros…