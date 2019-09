Prison Juliette Dodu: Gilbert Annette fait stopper le projet de la SHLMR

Le 12/09/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 1255

Historiens, personnalités publiques, associations et citoyens lambda la défendent corps et âme depuis quelques années. La prison Juliette Dodu était menacée par un projet immobilier de la SHLMR.



Des logements à la place d’une ancienne prison vieille de plusieurs siècles. Et c’est aujourd’hui le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, qui se joint au combat. "Nous avons décidé de stopper les modifications de la prison et mettre donc un arrêt au projet de la SHLMR", déclare-t-il.



Car la mairie a souvent été visée. "Nous devons rectifier les choses, explique-t-il, la Ville de Saint-Denis n’est pas propriétaire de la prison. C’est l’État. Ce n’est donc pas notre projet". Mais sans l’accord de la commune, le projet ne peut pas être concrétisé. Ayant déjà annoncé la nouvelle aux représentants de l’État et de la SHLMR, le maire a l’impression que les alternatives proposées "ont été bien reçues".