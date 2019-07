Prison de St-Pierre: Un agent pénitentiaire agressé à coup de cuillère

L'agent blessé est également très choqué psychologiquement.

Un agent pénitentiaire s'est fait agresser ce mardi après-midi à la maison d'arrêt de St-Pierre.Les faits se sont produits vers 15h à l'ouverture des dortoirs. Un détenu au profil psychiatrique instable a sauté sur un agent et lui a asséné un coup au niveau du cou à l'aide d'une cuillère"transformée en arme artisanale". Le coup a été donné au niveau "d'un point vital", souligne l'UFAP UNSa Justice Réunion-Mayotte qui considère cette agression "comme une tentative de meurtre" . Selon le syndicat le détenu est "connu par son profil psychiatrique et le danger omniprésent qu'il représente pour le personnel et ses co-détenus".L'UFAP UNSa Justice Réunion-Mayotte dénonce "une fois de plus l'inaction de nos dirigeants face à cette gestion des profils psychiatriques. Ce genre de détenu doit être garder dans des structures adaptées, inexistantes à La Réunion".