Prix Kalou 2019 : La pub péï récompensée

Le 17/06/2019 | Par Alexandre Robert | Lu 127

La 5ème édition du Prix Kalou s’est tenue ce vendredi dernier sur le campus universitaire du Moufia. Créé en 2015 Par les étudiants de licence professionnelle des métiers de la communication M3C au cours de leur projet tutoré, le Prix Kalou vise à récompenser les créations valorisant l’identité réunionnaise dans la publicité et la communication.

Agences et invités se sont retrouvés au campus universitaire du Moufia afin de récompenser les publicités les plus représentatives de l’identité réunionnaise. Brice Liie, humoriste en gain de notoriété a été l’animateur de cette soirée.



Pour cette 5ème édition, 10 agences locales ont participé à ce concours en envoyant une cinquantaine de publicités composées de prints et de spots vidéos afin de concourir dans les différentes catégories du Prix Kalou 2019.

Le jury de présélection était composé de :

Bryan Ferrere : jury people

Benoît Vandenbranden : jury professionnel de la vidéo

Anaïs Boutchama : jury professionnel de la communication

Pierre Clain : jury ancien du Prix Kalou

Betty Calcine et Monique Legouge : jury grand public



Ils ont nominé une vingtaine de créations. Par la suite le grand public a voté pour les meilleures publicités via la page Facebook du Prix Kalou et ensuite lors de la soirée par vote interactif.

Les lauréats de cette année sont :

• Catégorie print marques locales : Tector Colle de Teralta par NAUTILUS

• Catégorie print marques nationales et internationales : Canal Box par HAVAS

• Catégorie secteur public et associatif : IRT par HAVAS

• Catégorie spot vidéo : Les experts comptables par NAWAR

• Catégorie coup de coeur des étudiants : Spot de sécurité Air Austral par NAUTILUS

Plusieurs animations ont été organisées lors de la soirée : dégustation de gâteaux lontan, shooting photo avec Fotokombi, et divers photographes, stands avec des cocktails ainsi que des prestations scéniques :

Emmanuelle Ivara, Stéphanie Tello, Léo et Haja, Aline V et Djouns, Shannaz et Manoir de Vaï en chant. Salsamèm et Kaf’eir en danse.

Retrouvez toutes les photos de la 5ème édition sur notre Flickr