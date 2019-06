Prix des produits alimentaires : Quelles différences entre La Réunion et la Guadeloupe ?

Le 19/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 664

Nous avons été alertés par un contributeur sur la différence de prix entre La Réunion et la Guadeloupe. Nous avons donc voulu vérifier par nous-mêmes, en comparant les prix de 10 produits de la marque Leader Price, d'un magasin situé à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, avec un autre à Sainte-Clotilde, à La Réunion.



De manière assez générale, les produits réunionnais s'en sortent mieux niveau prix. La différence peut varier entre 10 et 50 centimes en moyenne. Le plus flagrant est par exemple pour ce paquet de riz spécial risotto de 1kg (voir photo ci-dessous), que l'on trouve à 2,25 euros à La Réunion, contre 3,15 euros en Guadeloupe.

Mais La Réunion n'a pas juste à tous les rayons... La sauce vinaigrette à la moutarde par exemple est 1 centime plus cher qu'en Guadeloupe: 1,49 euros contre 1,48.



Mais le plus surprenant se trouve au rayon conserves, où l'on découvre par exemple la boîte de 800 grammes d'haricots verts extra-fins au prix de 1,45 euros ici contre 1,35 euros chez nos amis guadeloupéens. Même chose pour la boîte de petits pois extra-fins de 800 grammes à 1,67 euros contre 1,59 euros.



Malgré les mauvaises réputations, La Réunion n'est donc apparemment pas la plus mauvaise élève en matière de prix à la consommation. Nos amis d'Outre-mer ont eux aussi du fil à retordre...