Profitez de la Zumba gratuite près de chez vous !

Le 20/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 62

Déjà proposée l’année dernière, la Zumba gratuite revient dans vos quartiers les mardi, mercredi, jeudi et vendredi aux horaires indiqués sur l’affiche. Vous n’aurez plus d’excuses pour vous remettre au sport !



Plus d’infos au 0692 85 78 91.