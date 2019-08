Projet ERASMUS + "United in diversity" : Une exposition pour clôturer une année d’échanges

Le 30/08/2019

Le collège de la Chaloupe organise à la médiathèque, jusqu'à mercredi 4 septembre, une exposition sur le projet ERASMUS + "United in diversity", qui clôture une année d’échanges avec plusieurs établissements scolaires européens. Jeudi soir, toute la communauté éducative s'était donné rendez-vous à la médiathèque pour l’inauguration de l'exposition.



Ils étaient très nombreux, élèves, parents et enseignants, pour découvrir le travail de toute une année d'échanges des élèves du collège de la Chaloupe avec leurs camarades de plusieurs établissements d'Espagne et d'Angleterre. Toute une série de panneaux d'affichage et de vidéos accessibles par des smartphones via des QR CODE, pour retracer le travail de toute une année avec comme point d'orgue, la découverte de l'île intense par les correspondants anglais et surtout, le séjour, inoubliable, d'une quinzaine de collégiens de la Chaloupe à Ely, à une quinzaine de minutes de Cambridge.



Frédérique Leturmy, la professeure d'anglais à l'initiative de ce projet a souligné, lors de l'inauguration, toute "l'importance de cet échange dans la construction de notre unité européenne tout en reconnaissant à chacun sa propre identité".



Cette première pour le collège a fait l'unanimité auprès de toute la communauté éducative qui souhaite voir de tels projets reconduits.