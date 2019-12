Projet LEADER récompensé : Dioré, la forêt des plantes médicinales

Le 09/12/2019

Leader France a organisé un événement inédit pour valoriser le programme de développement rural LEADER avec une cérémonie de remise de " Prix pour l’innovation et l’expérimentation en milieu rural »Dans ce cadre, un projet LEADER représentant La Réunion et les DOM a été sélectionné.Bien qu'il n'ait pas été récompensé pour le prix du public, il est lauréat dans sa catégorie : Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-écologie, circuit-court)« Dioré, la forêt des plantes médicinales : production de plantes médicinales indigènes et endémiques / GAL For’Est »Il s’agit d’un projet d’agroforesterie s’incluant dans une démarche d’économie sociale et solidaire. Le lieu de l’action est un espace naturel sensible (ENS DIORE) qui se trouve dans les Hauts de Saint-André.Dans un contexte local où le taux de chômage est fort, le projet qui s’appuie sur le dispositif atelier chantier d’insertion vise à améliorer l’employabilité de 8 salariés (dont à minima 4 jeunes de 18 à 24 ans) en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) ainsi que de leur encadrant technique.Les activités consisteront à « cultiver » des plantes médicinales indigènes et endémiques, à démultiplier ces plantes et assurer leur cueillette en vue de leur commercialisation auprès d’une entreprise de transformation privée. + d'informations sur cette page (présentation plus détaillée du projet) (ouverture dans une nouvelle page internet)