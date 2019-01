Projet TIS : Les premiers moustiques stériles lâchés sur le terrain prochainement

Le 22/01/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 424



L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a fait le bilan de ce qu'aura pu apporter ce projet, ainsi que sur les avancées scientifiques. En effet, cela fait dix ans que l'IRD effectue des recherches afin d'établir des stratégies innovantes de lutte contre les maladies transmises par le moustique 'tigre' à La Réunion.

La phase 2A du projet Technique de l’insecte stérile (TIS) touche à sa fin. Une première phase de ce projet avait été menée entre 2009 et 2014. Une période pendant laquelle des données biologiques ont pu être collectées. Cette technique est certes innovante mais pas nouvelle, il s'agit de la même qui a servi pour faire disparaître la mouche tsé-tsé de certaines contrés.Cette technique consiste à produire en masse des moustiques en insectarium, ne garder que les mâles, les rendre stériles. Et donc, en cas de fécondation la femelle sera automatiquement rendu stérile et les oeufs ne donneront jamais de larves. Pour rappel, seuls les moustiques femelles sont dans la capacité de piquer. Cette technique est propre au niveau écologique car elle utilise le moustique lui-même pour le faire disparaître."Ce n'est pas une méthode d'urgence. Elle a pour but de diminuer la population de moustiques au fil du temps. Il est certes possible que nous arrivions à des zones franches sans moustiques même si ce n'est pas le but premier", confie Frédéric Simard, directeur du laboratoire Maladies infectieuses et vecteurs : écologie, génétique, évolution et contrôle (MIVEGEC), à l'IRD.