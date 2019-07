Projet de loi sur la consigne du plastique

Le 10/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 97

Pendant que le gouvernement est en train de débattre du texte, nous avons ici l’ambition d’initier notamment dans notre intercommunalité, la CINOR, la mise en place de la consigne et donc de développer le geste de tri. Il faut aussi que nous puissions soutenir toutes les initiatives interdisant le plastique à usage unique. Donc il faut que nous sachions si dans ce projet de loi il y a un prix fixé pour la consigne, en gros il faut que nous sachions jusqu’à où va le texte.



Il faut aussi que ce gouvernement soit clair : il faut absolument interdire le plastique non recyclable.



Pour nous à LA REUNION, il s’agit , autour de ce projet de loi , de pouvoir développer de l’économie endogène, créer des emplois, favoriser l’économie circulaire par le recyclage du plastique, creations de nouveaux produits locaux, artisanat local, etc. dans tout ce que ce texte va proposer et ordonner, il faudra pouvoir impulser l’initiative ECONOMIQUE locale.



Nous savons tous que le plastique empoisonne la planète nous nous devons de developper les alternatives. Exemple la vaisselle biodégradables et compostable déjà en vente.



Exemple d’initiative locale : accompagner les entreprises locales pour qu’on puisse fabriquer ici notamment avec les chanvre agricole, c’est d’actualité, et donc faire baisser les coûts de production pour que nous puissions acheter ces produits sains et que nous puissions devenir de plus en plus DES CONSOMMACTEURS.



Yvette Duchemann

Elue écologiste