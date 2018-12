Prolongation de l’appel à projets pour les associations environnementales

Le 28/12/2018 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 101

Un délai accordé aux associations. La date limite de candidatures, initialement fixée au 19 décembre 2018, est prolongée au 31 janvier 2019. Nous publions ci-dessous toutes les informations essentielles à connaître.Dans le cadre des orientations de la Direction Environnement et Cadre de vie, il est prévu la structuration d’un appel à projets à destination des associations qui œuvrent dans le domaine de l’environnement sur le territoire, en matière d’entretien d’espace vert et d’embellissement, entre autres.Cet appel à projets aura la vocation de proposer à ces acteurs de proximité, des fonciers communaux pour la mise en place de projets ciblés pour lesquels ils pourront se positionner et candidater.À l’issue d’un examen par un jury, les structures les plus adaptées pour la mise en place de ces actions, seront sélectionnées et suivies pour la mise en œuvre des actions.S’inscrivant pleinement dans une démarche de développement durable, à savoir, « un développement qui assure la satisfaction des besoins présents des êtres humains sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. L’être humain est au centre de ce projet. »Cet appel à projets se veut avant tout un moyen de restructuration des lieux d’interventions et un formidable outil de gestion et d’optimisation des espaces verts communaux.Cette démarche permettra également à la collectivité de mettre en place des démarches visant à réduire le patrimoine foncier communal insalubre présent sur la commune dans le contexte actuel de la lutte contre les maladies anti-vectorielles (Chikungunya, Dengue et Zika) pour lequel la ville travaille en partenariat avec l’Agence régionale de Santé Océan Indien (ARS-OI), le Territoire de la Côte Ouest (TCO) et les autres partenaires institutionnels.L’Appel à projets 2019 se compose de 3 dossiers de candidature (intervention sur des sites à gestion communale, Plan de lutte anti-vectorielle et Contrats Civiques) ainsi que des cahiers des charges correspondants : un cahier des charges concernant les interventions sur les sites dont la commune de Saint-Paul détient la gestion et un cahier des charges concernant le Plan de lutte anti-vectorielle (Plan LAV), ex « plan ravines ».Les associations qui le souhaitent peuvent candidater soit uniquement sur des sites communaux soit sur des sites communaux et aussi pour le Plan LAV ou bien uniquement pour le Plan LAV. En ce qui concerne les Contrat Aidés, elles pourront faire la demande de Contrat PEC et de Services Civiques si elles le souhaitent.Il est porté à la connaissance des candidats que les Contrats Aidés (PEC, Service Civique) seront effectifs à partir de mai 2019 et donc le démarrage des interventions sur sites.Date publication de l’appel à projets (journaux locaux et outils communaux de communication) : 19 novembre 2018Date limite de candidature des associations : 31 janvier 2019 – Dépôt des dossiers au Pôle Développement Durable au 5 rue Louis Lépinay Angle Jardin Mairie, 97460 Saint-Paul