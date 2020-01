Promotion du bœuf péi: L'UFC-Que Choisir saisit l'autorité de la concurrence

Le 15/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 421

Suite à une opération de promotion du bœuf pays en novembre/décembre, avec des prix remisés de 30% en échange du non-approvisionnement en viandes concurrentes, l'association UFC-Que Choisir a décidé de saisir l'autorité de la concurrence pour avis.



"À l’origine une lettre du directeur de la SICA REVIA proposait aux bouchers une remise de 30 % sur la viande de bœuf pays à condition de ne pas vendre de la viande d’importation pendant la durée de l’opération qui devait être limitée du 16 au 29 novembre 2019. En réalité l’opération a couvert une période bien plus importante allant de début novembre jusqu’après la mi-décembre", indique le président de l'UFC Que Choisir Océan Indien.



Jean-Pierre Lajoie rappelle au passage que depuis plusieurs mois "les associations de consommateurs UFC que Choisir et CLCV ont alerté les consommateurs et les services de l’état, de pratiques anticoncurrentielles sur le fondement de l’article L462-1 du code du commerce".



L'UFC Que CHoisir, qui estime que "l’administration a couvert et autorisé l’opération en interprétant des textes, alors que seul un juge a pouvoir de le faire", reproche à la Dieccte de ne pas avoir demandé l'avis de l'Autorité de la concurrence.



"Le consommateur n’est aucunement responsable des défaillances de la filière : il ne peut se voir "imposer" une absence de choix pour couvrir une mévente de la viande pays", s'insigne encore Eric Nicolini.



Et de conclure : "D'autant plus qu'il s'agit d'une viande d'animaux malades (qualifiés à tort de porteurs sains) selon le sens donné par la réglementation européenne (cf Jo de l’Europe RÈGLEMENT (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du conseil du 9 mars 2016 article 4 points 16 et 17 : définition de la maladie)."