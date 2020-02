Propos de Ségolène Royal: Le collectif "Nout Zenfant" devant le rectorat

Le 05/02/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 488

Le collectif "Nout Zenfant" est rassemblé ce mercredi matin devant le rectorat afin d'obtenir des réponses sur les propos polémiques de l'ancienne ministre Ségolène Royal qui a affirmé : "Avant on mutait discrètement les professeurs pédophiles et si possible dans les Outre-mer comme ça, c’était loin, et on n’en entendait plus parler".



Alexandrine Araye du collectif "Nout Zenfant" s'explique sur la présence du collectif devant le rectorat : "Après la mise en ligne de la pétition, nous menons une deuxième action suite aux propos de l'ancienne ministre Ségolène Royal." Il exprime trois "exigences, doléances".



Le collectif demande "au gouvernement de faire une déclaration officielle suite aux propos de Mme Royal" ainsi que l'audition de Ségolène Royal sur le sujet. Il réclament par ailleurs "une enquête parlementaire avec accès au dossier sur les 30 dernières années concernant les mutations d'enseignants sur les territoires d'outre-mer".



Et de conclure : "Notre message est clair et fort aujourd'hui et nous nous posons une question aujourd'hui : Le rectorat de la Réunion était-il au courant de ce que Mme Royal a déclaré ? D'autres actions seront prévues tant que nous n'aurons pas de réponses sur les trois points que nous avons cités."