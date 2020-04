Protégez-vous si vous devez absolument sortir

Le 07/04/2020 | Par Ville de Saint-Paul

Gestes barrières

Les gestes à adopter quand on fait ses courses :

Se laver les mains avant de sortir

Respecter la distance sociale préconisée : rester à 1 mètre avec les gens qui m’entourent

Ne pas se toucher le visage lorsque l’on fait ses courses

Se laver soigneusement les mains en rentrant à la maison

Pour les produits frais, retirer les suremballages (cartons…) quand cela est possible

Nettoyer les produits frais avec un essuie-tout humide et les ranger immédiatement au réfrigérateur

Pour le reste des courses, passer un essuie-tout humide quand cela est possible (conserves, bouteilles…) et laisser de côté les produits pendant trois heures

Laver les fruits et légumes à l’eau claire et essuyer avec un essuie-tout

Me laver les mains soigneusement après avoir rangé les courses

Tyenbo larg pa : le confinement reste d’actualité. Il faut continuer à le respecter strictement. Ne relâchez pas votre vigilance en ce début avril.Si vous devez absolument effectuer des sorties réglementées, il faut absolument vous protéger. Notamment le visage en utilisant des masques barrières.Un conseil donné par l’Agence régionale de Santé de La Réunion (ARS) dans son communiqué daté du 5 avril 2020.L’Académie de médecine recommande notamment à l’ensemble de la population le port de ce type de masques. À l’occasion des activités professionnelles hors soins et des sorties réglementées dans le cadre du confinement.Porter ces masques ne doit pas conduire à abaisser sa vigilance dans l’application des autres gestes barrières. Les masques FFP2 et chirurgicaux restent réservés aux professionnels de santé lors des soins, aux patients contaminés ou aux sujets contacts.Vous pouvez d’ailleurs fabriquer des masques faits maison. Du moment qu’ils recouvrent entièrement le nez et la bouche.L’ARS publie également sur sa page Facebook plusieurs gestes à adopter quand vous devez par exemple sortir pour réaliser vos courses de première nécessité.Vous retrouverez aussi d’autres informations pratiques pour se protéger du Covid-19 sur sa page. Découvrez le détail de ces mesures visant à limiter la transmission du virus.Retrouvez en cliquant ici plus de recommandations sanitaires.