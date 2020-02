Puy-de-Dôme: Un Réunionnais de 70 ans aux assises pour viol sur personne handicapée

Le 20/02/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 511

Ce jeudi et pendant deux jours, un homme âgé de 70 ans originaire de La Réunion sera présenté devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour des faits de viol sur deux personnes. Il lui est reproché d'avoir abusé de l'état de fragilité sociale ou mentale de ses victimes pour abuser d'elles. Détenu depuis Juillet 2016, l'homme a déjà été condamné pour des faits similaires en 1998 par la cour d'assises de La Réunion. Il est donc jugé en état de récidive.



La première victime présumée aurait été violée le 16 juillet 2016 dans l'appartement du mis en cause à Royat, il est âgé de 21 ans. La deuxième victime, un homme handicapé à 80%, âgé d'une trentaine d'années, aurait été abusé plusieurs fois et menacé d'un couteau indique FranceBleu.



Alors qu'il nie toujours les faits, l'homme risque une peine de 20 ans de réclusion criminelle.