Pyrénées-Orientales: Un homme de 20 ans reconnaît être l’auteur de 12 incendies

Le 17/08/2019 | Par N.P | Lu 173

Un homme de 20 ans a été mis en examen et écroué à Perpignan ce vendredi​. Suspecté d’être l’auteur de 12 incendies dans les Pyrénées-Orientales, le jeune homme avait été interpellé mercredi. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir des produits inflammables.



Il a reconnu son implication dans les 12 incendies volontaires déclarés entre le 31 mai et le 14 août sur le littoral au nord-est de Perpignan.



Pilotant un deux-roues, sa présence à proximité des deux derniers incendies avait été signalée par les pompiers.



20 hectares de végétation avaient été détruits lors du dernier et plus important sinistre. Une centaine de pompiers avait été mobilisée pour éteindre les flammes.