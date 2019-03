Quadruplés : Les parents pas autorisés à voir leurs filles depuis la naissance

Le 05/03/2019 | Par E. Moris | Lu 206

Six jours après la naissance des quadruplés soit depuis le 28 février, les parents Viren Runghen et Devina Bhoyjaunauth, n’ont toujours pu voir le visage de leurs filles admises à l’hôpital Nehru, Rose-Belle.

C'est le journal le Mauricien qui révèle cette information et qui a doit stupéfier tout le monde. Faute d'incubateurs dans les hôpitaux, les quadruplés ont été séparés et admis à la Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dans trois différents hôpitaux, à savoir Rose-Belle, Flacq et Port-Louis.