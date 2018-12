Quand Annette torpille le tourisme à la Réunion sur France Info

Le 25/12/2018 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1187

Ce n'est pas tous les jours qu'un homme politique réunionnais a la chance de passer sur France Info pour parler de notre ile.



C'est cette opportunité qu'a eue Gilbert Annette ce matin à 9h45 (heure de la Réunion). Et bien sûr, comme toujours sur France Info, cette interview sera probablement rediffusée plusieurs fois dans la journée.



Juste avant qu'il n'intervienne, la radio avait diffusé un reportage sur des Gilets jaunes qui avaient fêté Noël sur les barrages en métropole.



Le journaliste introduit Gilbert Annette en rappelant que la Réunion a été beaucoup plus touchée que la métropole et lui demande si, à la Réunion aussi, des Gilets jaunes ont réveillonné sur les barrages. Réponse surprenante du maire de Saint-Denis : "Sans doute"...



Ah bon? Il y a encore des barrages à la Réunion? Première nouvelle !



Et plusieurs fois au cours de l'interview, Gilbert Annette n'a eu de cesse de répéter que la tension était encore très forte à la Réunion, ce qui incite les touristes à fuir notre ile.



A quoi joue le maire de Saint-Denis? Il trouve que le tourisme n'est pas assez sinistré et qu'il faut encore en rajouter une couche, quitte à faire croire aux touristes métropolitains que la Réunion est encore totalement bloquée par les barrages et que c'est une destination à fuir???