Quand l'hôpital vous envoie une facture d'un centime...

Le 30/08/2019 | Par B.A | Lu 1119

C'est une facture papier qui a fait rire (jaune) ce patient de l'hôpital de Saint-Pierre: il est appelé à régler 0,01€ à la trésorerie du CHU de Saint-Pierre, suite à un passage aux urgences pour un saignement de nez persistant.. On sait l'hôpital public en difficulté financière, et l'on peut comprendre que chaque acte soit facturé, la politique un acte/une facture étant la nouvelle ligne du service public hospitalier.



En revanche, on peut, comme ce patient, s'interroger sur la pertinence d'une telle facture envoyée à domicile: le coût de l'envoi, du papier et l'encre dépassent largement le centime d'euro réclamé.



Cette exorbitante facture pourrait prêter à sourire si toutefois l'hôpital public n'était en pleine crise sociale.