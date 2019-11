Quand la Ligue de Foot de La Réunion se transforme en CCAS

Le 27/11/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 368

On peut évoluer en Régionale 1 et se retrouver sur la paille. C’est l’expérience amère que vit actuellement un joueur métropolitain recruté par un club du sud de La Réunion. Afin de pallier la défaillance financière de ce club, c’est étrangement la Ligue Réunionnaise de Football qui a accordé un coup de pouce financier au joueur.

L’élite du foot péi n’échappe pas aux difficultés financières. Ce n'est pas une nouveauté. Plus étrange demeure l’intercession de la Ligue Réunionnaise de Football qui est venue aider directement et financièrement un joueur en lieu et place du club concerné. La LRF, et avec l’aval de son trésorier adjoint, a donné en chèque et en espèces une somme d’argent à un joueur qui se retrouve sans ressources à La Réunion.



Le litige étant encore ouvert avec son club, nous tairons pour le moment le nom de ce joueur. Néanmoins, au-delà des difficultés financières que rencontre ce club sudiste historique et pensionnaire actuel de la Régionale 1, c’est l’action sociale "façon CCAS" de la LRF qui pose question.



Le 20 avril dernier, ce joueur est recruté par ce club sudiste qui concourt en haut de l’affiche du football réunionnais : autrement dit au sein de la Régionale 1.