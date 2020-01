Quand la période des fêtes rime avec violences conjugales

Le 03/01/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 562

Comme le lendemain de Noël, on s’attend à voir passer pas mal de monde en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis après les festivités de décembre. Fêtes, alcool, stupéfiants… certains semblent s’emporter un peu trop.



Le jour de Noël, nous avions eu affaire à un homme qui avait violenté sa conjointe à Saint-Denis et à un couple qui s’était violemment battu au Port. Malgré avoir eu la tête frappée contre le parquet, la Portoise disait bien vouloir continuer la relation "s’il change".



Scénarios similaires ce vendredi devant le tribunal. Dans la première affaire, une femme subit des violences le 18 décembre à La Possession. Mais ce cas là est encore plus grave et plus violent. "Une nuit d’horreur", affirme la victime, une femme tremblante d’un certain âge. Cela fait quatre mois qu’elle côtoie un homme plus jeune, d’une quarantaine d’années et bien plus costaud. À la suite d’une dispute, la femme s’isole dans une chambre. Mais son compagnon la retrouve et la menace avec un couteau. Puis ce sont les coups de poing sur le lit d’une telle violence que le sang éclate sur les murs et que la victime s’en sort avec un traumatisme crânien, un nez fracturé, 14 bleus et 15 jours d’ITT. Et les violences auraient duré toute la nuit. "J’ai cru que j’allais mourir sur ce lit", avoue la femme qui affirme ne plus pouvoir dormir ni retourner dans son appartement.



Pour l’homme, il était "saoul", "on s’est juré", tout simplement. Certes, il boit beaucoup depuis longtemps. Mais les violences sont aussi une habitude. Après plusieurs condamnations et de lourdes peines, il sort de prison en novembre 2018 après avoir été incarcéré pour violences conjugales.



Une femme meurt sous les coups de son compagnon tous les deux jours



La procureure rappelle les chiffres : "Une femme meurt sous les coups de son compagnon tous les deux jours et La Réunion se trouve en troisième place des départements français". Elle requiert cinq ans de prison dont un avec sursis et une interdiction d’entrer en contact avec la victime. Il est finalement condamné à cinq ans ferme.



Puis c’est au tour d’un jeune couple. Deux individus, à la fois victimes et prévenus. Une dispute sur fond de jalousie éclate entre eux le 29 décembre à Sainte-Marie: lui l’a roue de coups de poing ; elle, a fini par lui asséner un coup de couteau au ventre. L’avocat de la femme de 27 ans démontre la légitime défense. Ce qui ne semble pas improbable, au vu du casier judiciaire de l’homme de 22 ans qui contient déjà sept condamnations, dont certaines pour violences. Pour lui il ne s’agit que d’une "dispute qui a mal tourné". Les deux se disent encore amoureux. La jeune femme a été relaxée. Lui a écopé de 30 mois de prison ferme.