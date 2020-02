Quand le soleil dessine le drapeau réunionnais dans le ciel...

Le 04/02/2020 | Par Pierrot Dupuy

Un de nos fidèles lecteurs a saisi ce soir cette magnifique photo du ciel du côté de Sainte-Marie.



Comme il le fait remarquer sur sa page Facebook, on a l'impression que le soleil dessine le drapeau réunionnais dans le ciel.



Selon la page Facebook Le coin Météo, ce phénomène s'appellerait "rayon crépusculaire", se produirait au coucher ou au lever du soleil, et serait dû à la présence de deux cumulonimbus situés à 250 et 530 km de notre ile.