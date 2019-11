Quand les ingénieurs indiens s’intéressent à La Réunion

C’est un vaste pays à 1,3 milliard d’habitants dont la croissance le hisse au rang de cinquième puissance mondiale, devant la France. L’Inde, malgré une pauvreté encore alarmante, se développe à une vitesse phénoménale, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. De grands ingénieurs indiens oeuvrent chez eux mais aussi dans le monde entier ; et transmettent leurs savoirs aux plus jeunes.



Et cette semaine, quatre Indiens ont découvert La Réunion pour y voir ce que l’on sait faire ici. Partie d’un projet de collaboration avec le lycée Geoffroy au Butor pour des échanges d’élèves, la visite a très vite pris de l’ampleur.



Une école internationale à Saint-Denis ?



Deux directeurs du groupe d’écoles internationales en Inde, Nace Schools (qui regroupent également les écoles dans neuf autres pays) ont ainsi passé six jours à parcourir l’île et ont conclu leur séjour avec la rencontre du maire de Saint-Denis, Gilbert Annette. Le projet est allé bien plus loin qu’un échange d’élèves et comprenait également la création d’une école internationale, plus précisément franco-indienne, en centre-ville. "Nous avons quatre écoles internationales à Paris qui sont bilingues et proposent le baccalauréat international, explique Ashok Kumar, "pour Saint-Denis, le principe serait le même qu’à Paris mais avec un enseignement de la langue Tamoule et la culture indienne en plus, ainsi qu’une attention particulière pour les sciences informatiques et la robotique". Il s’agirait dans un premier temps d’un essai avec une école élémentaire qui proposerait le bac français.



Un développement et une recherche scientifique impressionnants à La Réunion, selon eux



"Il faut ouvrir les Réunionnais à l’Inde", affirme Gilbert Annette, "et nous devons mieux nous connaître dans l’océan Indien". Et ces Indiens avouent avoir ressenti une connexion avec leur pays à La Réunion, mais pas seulement. "Ce métissage est unique, d’autant plus qu’il ne freine pas le développement de l’île qui est impressionnant et pas si loin de celui en métropole", explique Ashok Kumar. "Les Réunionnais disent sans cesse que cet endroit est petit mais nous avons été marqués par sa grande variété, bien plus que la dimension du pays".



Car la délégation comprenait également deux chercheurs en sciences informatiques de l’Institut international des technologies de l’information à Hyderabad qui ont enchaîné les rendez-vous imprévus à la Technopole, la Cinor, l’université et les startups du Village by CA. "On a été surpris par les compétences ici", affirme Ramesh Loganathan, et les idées fusaient. "Que ce soit au sujet des énergies renouvelables ou des plantes endémiques. On compte bien collaborer et c’est certain que l’on ferait du beau travail ensemble".