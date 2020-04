Quarantaine: Des confinés mécontents quittent leur hôtel

Le 06/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 13388

À leur arrivée à La Réunion, ces passagers ont été placés en quarantaine dans un hôtel de l’île. Mais leurs conditions d’accueil, qu’ils décrivent comme invivables, les poussent aujourd’hui à quitter les lieux malgré l’interdiction.

Leurs bagages en main, plusieurs familles sont sorties de l'hôtel et ont embarqué dans des véhicules.Alors qu'ils étaient placés en quarantaine dans cet établissement, ils ont bravé l'interdiction de sortir pour rentrer chez eux. Six adultes et trois enfants sont déjà partis.À l'origine de ces départs, des conditions de vie que ces personnes jugent "déplorables" à l'intérieur de l'établissement hôtelier, selon nos informations.Tous dénoncent l'absence d'accompagnement de l'ARS, alors qu'une des personnes confinées présenterait de la fièvre et une toux depuis leur vol vers La Réunion. Elle ne sortirait même plus de sa chambre, et attendrait toujours de subir des tests ou même que l'on prenne sa température, mais toujours rien.Les confinés ont l'autorisation de fréquenter les abords de la piscine de l'hôtel à condition de respecter les distances de sécurité entre eux. S'ils ont des masques et des gants en leur possession, ils n'auraient pas été fournis par l'ARS mais sont issus de stocks personnels.L'une des personnes à avoir quitté l'hôtel indique qu'il lui a été refusé qu'un proche lui apporte des médicaments dont elle a pourtant besoin.Selon nos informations, tous les confinés sont très inquiets et très mécontents de cette situation, et tous souhaiteraient quitter l'établissement.Si les forces de l'ordre n'étaient dans un premier temps pas présentes sur place, elles ont tout de même pu stopper plusieurs confinés non loin de l'établissement. Six personnes se sont vu infliger une amende de 135 euros Leur chauffeur ne voulant pas poursuivre le transport, les individus verbalisés ont dû rebrousser chemin et retourner à l'hôtel.