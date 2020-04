Quatorzaine: Avant de quitter l’hôtel, ils publient des avis défavorables sur TripAdvisor

Le 07/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 12782

Ils ont surpris tout le monde hier, en quittant précipitamment l’hôtel dans lequel ils avaient été placés en quarantaine. Très mécontentes des conditions de vie au sein de l’établissement, plusieurs familles n’ont pas hésité à plier bagage et à rentrer chez elles malgré l’interdiction. Mais avant de partir, certains ont choisi de laisser une trace de leur insatisfaction sur internet: plusieurs avis extrêmement défavorables ont été publiés sur la page Tripadvisor de l’hôtel, le week-end dernier.

"Assurément le pire hôtel quatre-étoiles de TripAdvisor"; "Nous en sortons traumatisés"; "Nourriture indigne d’un hôtel" …



Voici quelques exemples de mots doux laissés par des internautes sur la page Tripadvisor d’un célèbre hôtel réunionnais.



Tout y est décrié: la qualité de la cuisine, l’attitude du personnel, la connexion internet, jusqu’au ménage:



"On nous a dit que l'on pourrait avoir des produits de ménage si on veut nettoyer nos chambres. Elle est pas belle la vie ?!!!!" précise l’un d’eux, "Ménage non inclus dans la prestation !", ajoute un autre.



Mais quelle mouche a bien pu piquer cet hôtel, pourtant quatre étoiles ?

Fini les services quatre-étoiles …



En regardant de plus près, on constate que ces avis défavorables ont été publiés ce week-end, les 4 et 5 avril. Soit la veille du départ en grande pompe de certains confinés, placés en quarantaine dans l’hôtel.



Les nombreuses critiques évoquées sont similaires aux témoignages que nous avons pu recueillir auprès des familles parties malgré l’interdiction. Elles évoquent notamment des plats servis en barquettes, qui correspondent en réalité aux repas fournis par des traiteurs aux établissements réquisitionnés par la préfecture.



Si derrière ces avis anonymes se cachent des passagers placés en quarantaine, ils n'ont clairement pas bien compris le principe de la réquisition.