Quatorzaine: La famille est rentrée à l'hôtel

3. MôveLang le 09/04/2020 07:44



J'aimerais bien voir les gueules de ces minables, maintenant, ils doivent certainement se faire microscopiques, .

C'est kouyon, à Domenjod, il y a pas mal de places de libres et même des pavillons pour les amoureux.

Maintenant qu'ils sont revenus, j'espère qu'ils devront recommencer la même quinzaine à zéro, mais ce coup-ci à leurs frais et que le responsable de l'hôtel a choisit les chambres les plus pourries pour eux, qu'ils connaissent un peu que dans la vie, il y a autres choses que les palaces à plus de 1000 € la nuit petit déjeuner en plus.

Et si on se trompait, peut-être que le confort de cet hôtel si copieusement moukaté leur manquait tout simplement