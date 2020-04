Quatorzaine: Les évadés de l'hôtel en prennent pour leur grade sur Tripadvisor

Le 16/04/2020 | Par LG | Lu 1151

Le lundi 6 avril, au plus grand étonnement des policiers puis de la préfecture, une famille décidait d'interrompre sa quatorzaine dans un hôtel quatre étoiles de Saint-Denis. Préméditant son "évasion", la famille avait laissé des commentaires particulièrement acides sur le fameux site Tripadvisor qui récolte les avis des clients après une nuitée ou un séjour.Leurs commentaires, tellement "gros doigts", ne collaient absolument pas à la réalité vécue par les autres personnes confinées de force à leur descente d'avion. A tel point que certains, de passage dans ce même hôtel et aux mêmes dates, avaient estimé de leur devoir de rétablir la vérité Une semaine plus tard, et alors que la famille saint-pierroise a, depuis, regagné le chef-lieu pour finir sa quatorzaine, de nouveaux commentaires sont apparus sur Tripadvisor. Ces clients chargent à leur tour ces confinés ingrats, lorsque l'on sait que l'hébergement et les frais de bouche sont payés par le contribuable et que les lieux sélectionnés par la préfecture sont clairement de bon standing.Voici un florilège des nouveaux commentaires publiés sur le site de satisfaction client :