Quatorzaine à l'hôtel : La barquette a du mal à passer

Le 11/04/2020 | Par A.D | Lu 5462

En quatorzaine dans les hôtels réquisitionnés depuis leur retour à La Réunion, certains confinés ne décolèrent pas. Il est vrai que la situation peut s'avérer pesante pour ces personnes contraintes de vivre dans ces lieux réquisitionnés 14 jours avant de pouvoir rentrer chez elles.Ce lundi 6 avril, plusieurs confinés avaient d'ailleurs tenté de quitter leur hôtel , excédés par les conditions qu'ils jugeaient "invivables". Parmi les critiques, les conditions d'hébergement et la qualité des repas qui leur étaient servis. Un internaute a posté sur les réseaux sociaux, des photos de la barquette qui devait lui servir de repas. Une barquette qui ne contient que du riz et des grains. Un contenu bien spécifié sur l'étiquette, 'Riz et haricots rosés", et qui peut s'expliquer en partie par les restrictions alimentaires de cet internaute pour qui la pilule a quand même du mal à passer.En début de semaine, la préfecture avait tenu à faire une mise au point : "Les repas sont livrés trois fois par jour par un service traiteur qui a adapté les paniers repas aux interdits et besoins alimentaires des personnes. A la réception de l’hôtel, des fruits, des viennoiseries, du pain, du thé et du café sont par ailleurs disponibles en cas de "petite faim" entre les repas. Chaque chambre dispose d’une télévision, d’un accès WIFI et d’un téléphone fixe. Par-delà la présence d’un personnel de l’hôtel à la réception, une association agréée de sécurité civile est présente en journée pour faire le lien avec les proches venant déposer des effets personnels ou de la nourriture".